Джорджи победила Йовановски и сыграет с Кузнецовой в Париже
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла во второй круг «Ролан Гаррос», одолев сербку Бояну Йовановски со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 23 минуты. Камила активно выиграла 31 очко и совершила 28 невынужденных ошибок. Бояна выполнила 11 виннерсов и совершила 14 неточностей.
Следующей соперницей Джорджи будет россиянка Светлана Кузнецова (27).
«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг
Кики Бертенс (Нидерланды, Q) — Александра Каданту (Румыния) — 7:6 (7:5), 6:1.
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