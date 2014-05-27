Джорджи победила Йовановски и сыграет с Кузнецовой в Париже

Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла во второй круг «Ролан Гаррос», одолев сербку Бояну Йовановски со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 23 минуты. Камила активно выиграла 31 очко и совершила 28 невынужденных ошибок. Бояна выполнила 11 виннерсов и совершила 14 неточностей.

Следующей соперницей Джорджи будет россиянка Светлана Кузнецова (27).

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг

Кики Бертенс (Нидерланды, Q) — Александра Каданту (Румыния) — 7:6 (7:5), 6:1.