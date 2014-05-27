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Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Датэ-Крумм

Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Датэ-Крумм
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (24) пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв японку Кимико Датэ-Крумм со счётом 6:3, 0:6, 6:2. 22-летняя уроженка Самары дважды подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Кимико 7 двойных ошибок и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Датэ-Крумм — Павлюченкова на «Ролан Гаррос».

Следующей соперницей Павлюченковой будет голландка Кики Бертенс.

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг

Элисон Риске (США) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 7:6 (7:2), 6:3.
Хитер Уотсон (Великобритания, Q) — Барбора Заглавова-Стрыцова (Чехия) — 6:3, 6:4.
Тельяна Перейра (Бразилия) — Луксика Кумкхум (Таиланд) — 4:6, 6:1, 6:1.

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