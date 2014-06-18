Томич: Гаске прекрасно играл в концовке третьего сета

Австралиец Бернард Томич, уступивший во втором круге турнира в Истбурне французу Ришару Гаске со счётом 4:6, 6:3, 3:6, оценил ход встречи.

«Я чувствовал, что у меня были шансы на успех как в первом гейме третьего сета, так и во втором, когда соперник сделал брейк. В дальнейшем я изо всех сил старался найти возможность для обратного брейка, но Ришар играл очень хорошо и показал теннис высокого класса», — приводит слова Томича официальный сайт АТР.