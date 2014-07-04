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Поспишил и Сок вышли в финал Уимблдона в паре, где сыграют с братьями Брайан

Поспишил и Сок вышли в финал Уимблдона в паре, где сыграют с братьями Брайан
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Канадец Вашек Поспишил и американец Джек Сок в полуфинале парного разряда Уимблдона победили индийца Леандера Паеса и чеха Радека Штепанека (5) со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту.

24-летний Поспишил и 22-летний Сок в своём первом финале соревнований серии «Большого шлема» встретятся с американцами Бобом и Майком Брайанами (1).

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