Цонга: пока что я не осознаю в полной мере, чего сумел добиться на этой неделе

Француз Жо-Вилфрид Цонга (13) прокомментировал свою победу над швейцарцем Роджером Федерером (2) в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Торонто со счётом 7:5, 7:6 (7:3). Для 29-летнего уроженца Ле-Мана этот титул стал 11-м в карьере и первым в текущем сезоне.

«Я хорошо себя чувствую. Пока что я не осознаю в полной мере, чего сумел добиться на этой неделе, однако понимаю, что это нечто большое. Эта победа отличается от той, которой мне удалось добиться в Париже. Тогда всё было впервые, меня поддерживала семья, все друзья. Здесь же я справился только благодаря уровню своей игры. Я отлично выступил на этой неделе и обыграл много сильных соперников. Это большое достижение, потому что я упорно работал над возвращением в тур после травмы колена», — приводит слова Цонги официальный сайт тура.