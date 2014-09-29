Стало известно задание третьего этапа конкурса Елены Весниной

В преддверии XXV Международного теннисного турнира «Банк Москвы Кубок Кремля» официальный сайт Елены Весниной продолжает конкурс среди болельщиков. Объявлен третий этап, по итогам которого болельщик, набравший наибольшее количество баллов, получит либо теннисное платье Лены, либо теннисную ракетку, которой играла Веснина. Призы будут вручены на Кубке Кремля самой Леной либо отправлены по почте.

Заданием третьего этапа является творческий конкурс — ваше посвящение Лене (каждый болельщик талантлив в своём). Этот этап конкурса будет оценивать сама Лена.

Свои работы присылайте на электронный адрес: info@elena-vesnina. Итоги будут подведены 6 октября 2014 года.