Маррей: в пятницу Федерер с трудом двигался, а в воскресенье был невероятен
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Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема», олимпийский чемпион британец Энди Маррей выразил восхищение преображением швейцарца Роджера Федерера в финале Кубка Дэвиса. Вторая ракетка мира в первой встрече проиграл французу Гаэлю Монфису со счётом 1:6, 4:6, 3:6, а накануне принёс победу своей команде, одолев Ришара Гаске — 6:4, 6:2, 6:2.
«Просто невероятно, как два дня в спорте оказываются огромным промежутком времени. В пятницу Федерер с трудом двигался, а в воскресенье уже играл невероятно. Оказывается, многое может измениться за два дня», — написал Маррей на своей странице в «Фейсбуке».
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