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Бердых победил Чилича в международной Премьер-лиге

Бердых победил Чилича в международной Премьер-лиге
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Чех Томаш Бердых, представляющий команду Singapore Slammers, обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:4 и вывел свою команду вперёд в матче с UAE Royals в Премьер-лиге. Счёт в противостоянии стал 22:19 в пользу команды Сингапура.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матчей Премьер-лиги:
Текстовая онлайн-трансляция шестого игрового дня теннисной Премьер-лиги.

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