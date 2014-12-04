Бердых победил Чилича в международной Премьер-лиге

Чех Томаш Бердых, представляющий команду Singapore Slammers, обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:4 и вывел свою команду вперёд в матче с UAE Royals в Премьер-лиге. Счёт в противостоянии стал 22:19 в пользу команды Сингапура.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матчей Премьер-лиги:

Текстовая онлайн-трансляция шестого игрового дня теннисной Премьер-лиги.