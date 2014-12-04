Бердых победил Чилича в международной Премьер-лиге
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Чех Томаш Бердых, представляющий команду Singapore Slammers, обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:4 и вывел свою команду вперёд в матче с UAE Royals в Премьер-лиге. Счёт в противостоянии стал 22:19 в пользу команды Сингапура.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матчей Премьер-лиги:
Текстовая онлайн-трансляция шестого игрового дня теннисной Премьер-лиги.
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