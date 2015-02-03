Монтаньес вышел во второй круг в Кито, где сыграет с Хиральдо
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Испанский теннисист Альберт Монтаньес вышел во второй круг турнира в Кито, обыграв аргентинца Факундо Аргуэльо со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Альберт 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Монтаньес поспорит с колумбийцем Сантьяго Хиральдо (2).
Кито. Мужчины. Первый круг
Орасио Себальос (Аргентина) — Остин Крайчек (США, LD) — 7:6 (7:3), 6:4.
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