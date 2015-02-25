«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется мнением читателей о счёте матча первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Россия — Дания, который пройдёт в Новом Уренгое 6-8 марта. Проголосовать можно, перейдя по ссылке ниже.

Как завершится матч Кубка Дэвиса Россия — Дания в Новом Уренгое?

— Россия выиграет досрочно — 3-0.

— Россия выиграет досрочно — 3-1.

— Россия оформит победу в пятом поединке — 3-2.

— Дания оформит победу в пятом поединке — 3-2.

— Дания выиграет досрочно — 3-1.

— Дания выиграет досрочно — 3-0.