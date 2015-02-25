Как завершится матч Кубка Дэвиса Россия — Дания в Новом Уренгое?
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«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется мнением читателей о счёте матча первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Россия — Дания, который пройдёт в Новом Уренгое 6-8 марта. Проголосовать можно, перейдя по ссылке ниже.
Как завершится матч Кубка Дэвиса Россия — Дания в Новом Уренгое?
— Россия выиграет досрочно — 3-0.
— Россия выиграет досрочно — 3-1.
— Россия оформит победу в пятом поединке — 3-2.
— Дания оформит победу в пятом поединке — 3-2.
— Дания выиграет досрочно — 3-1.
— Дания выиграет досрочно — 3-0.
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