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Как завершится матч Кубка Дэвиса Россия — Дания в Новом Уренгое?

Как завершится матч Кубка Дэвиса Россия — Дания в Новом Уренгое?
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«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется мнением читателей о счёте матча первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Россия — Дания, который пройдёт в Новом Уренгое 6-8 марта. Проголосовать можно, перейдя по ссылке ниже.

Как завершится матч Кубка Дэвиса Россия — Дания в Новом Уренгое?

— Россия выиграет досрочно — 3-0.
— Россия выиграет досрочно — 3-1.
— Россия оформит победу в пятом поединке — 3-2.
— Дания оформит победу в пятом поединке — 3-2.
— Дания выиграет досрочно — 3-1.
— Дания выиграет досрочно — 3-0.

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