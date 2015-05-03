Кравчук проиграл Гроту в финале челленджера в Тайбэе

Россиянин Константин Кравчук в финале турнира серии «челленджер» в Тайбэе с призовым фондом $ 75 000 уступил австралийцу Самуэлю Гроту (2) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. 30-летний москвич, занимающий 167-е место в рейтинге АТР, исполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку, а процент попадания первой подачи составил 73 %.

За своё выступление Кравчук получит 60 очков в зачёт мужской табели о рангах и $ 6 360. Константин поднимется на 148-е место.