Нисиока: в первом сете матча с Бердыхом я очень нервничал
Японец Йосихито Нисиока (Q) поделился эмоциями после поражения от чеха Томаша Бердыха (4) в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 0:6, 5:7, 3:6.
«В первом сете я очень нервничал, поэтому всё завершилось так быстро. Однако затем я сумел успокоиться и заиграл свободнее», — приводит слова Нисиоки официальный сайт тура.
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