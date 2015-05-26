Нисиока: в первом сете матча с Бердыхом я очень нервничал

Японец Йосихито Нисиока (Q) поделился эмоциями после поражения от чеха Томаша Бердыха (4) в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 0:6, 5:7, 3:6.

«В первом сете я очень нервничал, поэтому всё завершилось так быстро. Однако затем я сумел успокоиться и заиграл свободнее», — приводит слова Нисиоки официальный сайт тура.