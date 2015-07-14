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Джонсон: здорово, что на старте турнира у меня была такая проверка

Джонсон: здорово, что на старте турнира у меня была такая проверка
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Американец Стив Джонсон (7) поделился эмоциями после победы над немцем Михаэлем Беррером в первом круге турнира в Ньюпорте со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:2. Во втором круге он сыграет с японцем Тацумой Ито.

«Побеждать всегда приятно. Я поработаю над своей игрой, чтобы в лучшей форме подойти к матчу в среду. Здорово, что на старте турнира у меня была такая проверка. Больше всего опыта получаешь именно в таких матчах», — цитирует Джонсона официальный сайт тура.

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