Джонсон: здорово, что на старте турнира у меня была такая проверка

Американец Стив Джонсон (7) поделился эмоциями после победы над немцем Михаэлем Беррером в первом круге турнира в Ньюпорте со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:2. Во втором круге он сыграет с японцем Тацумой Ито.

«Побеждать всегда приятно. Я поработаю над своей игрой, чтобы в лучшей форме подойти к матчу в среду. Здорово, что на старте турнира у меня была такая проверка. Больше всего опыта получаешь именно в таких матчах», — цитирует Джонсона официальный сайт тура.