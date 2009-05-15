Федерер: надеюсь, в Мадриде больше не будет травм

Роджер Федерер выразил надежду, что больше никто из теннисистов не снимется с турнира в Мадриде из-за травмы, как это произошло накануне с Николаем Давыденко и Филиппом Кольшрайбером.

«Я бы хотел, чтобы каждый следующий матч на турнире в Мадриде игрался до конца. Надеюсь, мы избежим травм», — цитирует Федерера Press TV.