Федерер: надеюсь, в Мадриде больше не будет травм
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Роджер Федерер выразил надежду, что больше никто из теннисистов не снимется с турнира в Мадриде из-за травмы, как это произошло накануне с Николаем Давыденко и Филиппом Кольшрайбером.
«Я бы хотел, чтобы каждый следующий матч на турнире в Мадриде игрался до конца. Надеюсь, мы избежим травм», — цитирует Федерера Press TV.
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