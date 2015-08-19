Халеп: не чувствую, что восстановилась на 100%, но мне становится лучше

Румынка Симона Халеп оценила своё состояние перед стартом на турнире в Цинциннати. На минувшей неделе в финале соревнований в Торонто со швейцаркой Белиндой Бенчич уроженка Констанцы снялась при счёте 6:7 (5:7) 7:6 (7:4), 0:3.

«Со мной всё нормально. Я чувствую себя лучше, однако спазмы желудка всё ещё беспокоят. Сейчас я не чувствую, что восстановилась на 100%, но постепенно мне становится всё лучше. У меня ещё остаётся время до стартового матча, и я постараюсь полностью поправиться. Неделя в Торонто получилась отличной. С нетерпением жду возможности сыграть в Цинциннати и почувствовать себя лучше», — цитирует Халеп официальный сайт тура.