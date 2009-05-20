Коэн-Алоро и Форе добились побед в Страсбурге
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На турнире во французском Страсбурге завершился второй игровой день.
Две француженки Стефани Коэн-Алоро и Стефани Форе прошли дальше.
Первая со счётом 4:6, 6:4, 6:1 переиграла ещё одну хозяйку турнира Матильду Юханссон, а Форе оказалась сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс — 6:1, 2:6, 6:2.
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