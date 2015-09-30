Вандевеге станет соперницей Кербер в 1/4 финала турнира в Ухане

49-я ракетка мира, 23-летняя американка Коко Вандевеге вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Ухане, в трёх сетах сломив сопротивление 49-й ракетки мира, 29-летней чешки Барборы Стрыцовой – 3:6, 6:2, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 2 часа 12 минут.

На счету Вандевеге 7 эйсов, 3 допущенные двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Стрыцовой удалось дважды подать навылет, она допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

В ¼ финала Вандевеге сыграет с седьмой ракеткой турнира немкой Анжеликой Кербер.