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Вандевеге станет соперницей Кербер в 1/4 финала турнира в Ухане

Вандевеге станет соперницей Кербер в 1/4 финала турнира в Ухане
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49-я ракетка мира, 23-летняя американка Коко Вандевеге вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Ухане, в трёх сетах сломив сопротивление 49-й ракетки мира, 29-летней чешки Барборы Стрыцовой – 3:6, 6:2, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 2 часа 12 минут.

На счету Вандевеге 7 эйсов, 3 допущенные двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Стрыцовой удалось дважды подать навылет, она допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

В ¼ финала Вандевеге сыграет с седьмой ракеткой турнира немкой Анжеликой Кербер.

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