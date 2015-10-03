Коннорс: не думаю, что многие теннисисты будут играть так долго, как Федерер

Восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джимми Коннорс заявил, что считает спортивное долголетие швейцарца Роджера Федерера исключением из правил.

«Я не думаю, что все будут следовать примеру Федерера и играть так долго. Слишком много моментов должны сложиться воедино, чтобы вы могли показывать теннис высокого уровня, когда вам далеко за 30. В первую очередь я говорю о травмах, ведь восстанавливаться в таком возрасте гораздо тяжелее.

Мне грустно видеть, когда ребята в возрасте 29-30 лет уходят из АТР и начинают ветеранскую карьеру. Я ушёл, когда уже не мог конкурировать с более молодыми соперниками», — приводит слова Коннорса World Tennis Magazine.

Джимми Коннорс завершил карьеру в 44 года.