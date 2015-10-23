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Баутиста-Агут: было бы здорово второй год кряду выйти в финал в Москве

Баутиста-Агут: было бы здорово второй год кряду выйти в финал в Москве
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Вторая ракетка турнира «Банк Москвы Кубок Кремля» испанец Роберто Баутиста-Агут прокомментировал свою победу в четвертьфинале соревнований над французом Люкой Пуи со счётом 6:4, 6:2.

«Я бы не сказал, что матч был простым. Здесь все матчи сложные. Пуи – талантливый игрок. В первом сете мне было непросто. Во втором у меня получилось улучшить игру, я стал чаще входить в корт. В конце матча я действовал лучше него.

Я пока ещё не выходил в финал в этом году, но поэтому я и приехал в Москву, потому что мне хотелось бы хоть раз сыграть в этом сезоне в финале. У меня будет отличный шанс пройти в решающую стадию. Было бы здорово второй год кряду выйти в финал в Москве», — передаёт слова Баутисты-Агута корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Шахов.

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