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Давыденко: изменил тактику и - дело пошло

Давыденко: изменил тактику и - дело пошло
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Российский теннисист Николай Давыденко прокомментировал свою победу над аргентинцем Диего Хункейрой во втором раунде «Ролан Гарроса».

«Про соперника до матча я почти ничего не знал. Приноравливался по ходу. С удивлением выяснил, что он играет с двух рук, и слева, и справа. Для аргентинцев это не характерно. Он пытался поначалу играть и быстро, и плотно. Мариано Пуэрту напомнил мне. Первый сет я дёргался, старался атаковать, но много ошибался. А потом изменил тактику, стал больше разводить, меньше рисковать и — дело пошло», — заявил он «Советскому спорту».

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