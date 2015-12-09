Раонич: в матче с Надалем я старался проводить короткие розыгрыши
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Канадец Милош Раонич прокомментировал свою победу над испанцем Рафаэлем Надалем в рамках Международной теннисной премьер-лиги со счётом 6:5 (7:6).
«Я просто играл в свой теннис, следовал плану на игру. Имея в соперниках Рафу, я знал, что должен проводить короткие розыгрыши и не давать ему контролировать ситуацию на корте. Это мне удалось. Очень приятно три вечера подряд играть на родине нашей команды и побеждать. У нас прекрасный капитан, который отлично проводит ротацию и сам постоянно приносит очки. Это мотивирует. Мне очень нравится формат турнира — он подходит для зрителей и ТВ-трансляций. У нас в команде отличная атмосфера. Мы хотим продлить победную серию», — цитирует Раонича официальный сайт турнира.
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