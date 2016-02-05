Зверев стал первым полуфиналистом турнира в Монпелье
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18-летний представитель Германии Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге 85-е место, пробился в полуфинал турнира Open Sud de France, который проходит в Монпелье (Франция).
В четвертьфинальном матче Александр одолел своего 35-летнего соотечественника Михаэля Беррера, находящегося в рейтинге ATP на 121-й позиции, со счётом 6:7 (2), 6:2, 7:5.
За матч Зверев сделал восемь эйсов, допустил семь ошибок при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов. Михаэль 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и взял 2 подачи соперника.
В полуфинале Александр Зверев встретится с победителем противостояние австралийца Джона Миллмана и француза Поля-Анри Матьё.
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