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Зверев стал первым полуфиналистом турнира в Монпелье

Зверев стал первым полуфиналистом турнира в Монпелье
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18-летний представитель Германии Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге 85-е место, пробился в полуфинал турнира Open Sud de France, который проходит в Монпелье (Франция).

В четвертьфинальном матче Александр одолел своего 35-летнего соотечественника Михаэля Беррера, находящегося в рейтинге ATP на 121-й позиции, со счётом 6:7 (2), 6:2, 7:5.

За матч Зверев сделал восемь эйсов, допустил семь ошибок при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов. Михаэль 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и взял 2 подачи соперника.

В полуфинале Александр Зверев встретится с победителем противостояние австралийца Джона Миллмана и француза Поля-Анри Матьё.

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