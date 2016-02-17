Петкович победила Янкович, Эррани разгромила Шведову в Дубае

Немка Андреа Петкович во втором круге турнира в Дубае уверенно переиграла сербку Елену Янкович со счётом 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 18 минут. 28-летняя уроженка Боснии и Герцеговины, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Следующей оппоненткой Андреа станет француженка Каролин Гарсия.

Женщины. Дубай. ОАЭ. Второй круг

Сара Эррани (Италия) — Ярослава Шведова (Казахстан) (Q) — 6:3, 6:0.