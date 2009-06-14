Блэк и Хубер стали победительницами турнира в Бирмингеме

Кара Блэк и Лизель Хубер стали победительницами турнира в Бирмингеме. В финале Блэк и Хубер победили американскую пару Ракель Копс-Джонс — Эбигейл Спирс со счётом 6:1, 6:4.