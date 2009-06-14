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Блэк и Хубер стали победительницами турнира в Бирмингеме

Блэк и Хубер стали победительницами турнира в Бирмингеме
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Кара Блэк и Лизель Хубер стали победительницами турнира в Бирмингеме. В финале Блэк и Хубер победили американскую пару Ракель Копс-Джонс — Эбигейл Спирс со счётом 6:1, 6:4.

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