В первом квартале 2016 года выявлено 48 подозрительных матчей в теннисе

Международный теннисный антикоррупционный союз (TIU) объявил о выявлении 48 подозрительных матчей в период с января по март 2016 года, сообщает АР. Имена игроков и названия соревнований не разглашаются, однако известно, что один такой матч состоялся на Открытом чемпионате Австралии, ещё один пришёлся на турнир WТА, а остальные — на уровне ITF. В тот же период в 2015 году был зафиксирован 31 «странный» матч.

Под подозрение попадают матчи, уровень ставок на которые заметно отличается от средних показателей. В то же время TIU отмечает, что встречи, попавшие под подозрение, не обязательно носили договорный характер, а большой объём ставок может быть обусловлен формой, усталостью и травмами теннисистов.