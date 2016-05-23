Кирьос: когда утром я увидел дождь, то сразу знал, что условия будут сложными
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Австралиец Ник Кирьос прокомментировал свою победу в первом круге Открытого чемпионата Франции над итальянцем Марко Чеккинато со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 6:4. За выход в третий круг 21-летний уроженец Канберры поспорит с голландцем Игором Сейслингом (LL).
«Это было нелегко. Когда я проснулся и увидел дождь, то сразу знал, что условия будут сложными. Понимал, что игра будет равной и мы оба замёрзнем.
Думаю, соперник играл отлично, использовал укороченные удары и вообще много импровизировал на корте. Я понимал, что матч будет сложным. Во второй партии у него было два сетбола. Временами мне просто везло. Я рад, что сумел пройти дальше», — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.
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