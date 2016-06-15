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Камельзон: Moscow Open станет одним из самых ярких турниров Москвы

Камельзон: Moscow Open станет одним из самых ярких турниров Москвы
Теннис / ATP 0

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон уверен, что турнир Международной теннисной федерации (ITF) Moscow Open пройдёт на высочайшем уровне.

«Стадион готов на самом высоком уровне, там есть всё, чтобы у людей был настоящий праздник. Судейская коллегия — это очень высококлассные специалисты. Это будет один из самых лучших и ярких турниров Москвы», — цитирует Камельзона ТАСС.

Призовой фонд мужского турнира составит $ 10 000, женского — $ 25 000. Об этом сообщила директор турнира Наталья Рожкова.

Международный летний чемпионат Москвы по теннису Moscow Open пройдёт с 18 по 25 июня.

Источник: ТАСС

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