Камельзон: Moscow Open станет одним из самых ярких турниров Москвы

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон уверен, что турнир Международной теннисной федерации (ITF) Moscow Open пройдёт на высочайшем уровне.

«Стадион готов на самом высоком уровне, там есть всё, чтобы у людей был настоящий праздник. Судейская коллегия — это очень высококлассные специалисты. Это будет один из самых лучших и ярких турниров Москвы», — цитирует Камельзона ТАСС.

Призовой фонд мужского турнира составит $ 10 000, женского — $ 25 000. Об этом сообщила директор турнира Наталья Рожкова.

Международный летний чемпионат Москвы по теннису Moscow Open пройдёт с 18 по 25 июня.