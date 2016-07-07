Маррей: если Бердых будет диктовать условия на корте, мне придётся много бегать

Британец Энди Маррей прокомментировал свою победу над французом Жо-Вильфридом Цонгой в четвертьфинале Уимблдона со счётом 7:6 (12:10), 6:1, 3:6, 4:6, 6:1 и оценил своего следующего соперника — чеха Томаша Бердыха.

«Жо играл великолепно, прекрасно подавал, отлично действовал на приёме. Он здорово менял скорость, играл разнообразно, выходил вперёд и выполнял мощные удары с форхенда. Он исполнил несколько прекрасных обводящих ударов.

Томаш — крупный парень с отличной подачей. Когда он диктует условия в розыгрышах, то выполняет мощные удары. В идеале я не хотел бы, чтобы он диктовал условия, иначе мне придётся много бегать», — цитирует Маррея официальный сайт тура.