Маррей: если Бердых будет диктовать условия на корте, мне придётся много бегать
Поделиться
Британец Энди Маррей прокомментировал свою победу над французом Жо-Вильфридом Цонгой в четвертьфинале Уимблдона со счётом 7:6 (12:10), 6:1, 3:6, 4:6, 6:1 и оценил своего следующего соперника — чеха Томаша Бердыха.
«Жо играл великолепно, прекрасно подавал, отлично действовал на приёме. Он здорово менял скорость, играл разнообразно, выходил вперёд и выполнял мощные удары с форхенда. Он исполнил несколько прекрасных обводящих ударов.
Томаш — крупный парень с отличной подачей. Когда он диктует условия в розыгрышах, то выполняет мощные удары. В идеале я не хотел бы, чтобы он диктовал условия, иначе мне придётся много бегать», — цитирует Маррея официальный сайт тура.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
18:51
-
18:39
-
18:36
-
18:27
-
18:11
-
16:17
-
15:48
-
15:47
-
15:20
-
14:50
-
14:31
-
13:47
-
13:19
-
12:53
-
12:19
-
11:58
-
11:04
-
10:18
-
09:52
-
09:36
-
09:34
-
09:23
-
08:37
-
02:58
- 22 октября 2022
-
23:06
-
22:23
-
22:00
-
21:49
-
21:31
-
20:37
-
19:48
-
19:36
-
19:29
-
19:18
-
18:43
Партнерский контент