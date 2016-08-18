Плишкова победила Дои и может сыграть с Кузнецовой в Цинциннати
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Чешка Каролина Плишкова (15) в третьем круге турнира в Цинциннати оказалась сильнее японки Мисаки Дои (LL) со счётом 7:5, 6:3. Поединок продолжался 1 час 23 минуты. 24-летняя уроженка Лоуни, занимающая 17-е место в рейтинге WТА, сделала 15 эйсов и допустила 5 двойных ошибок, отыграла все 3 брейк-пойнта и совершила 3 брейка.
В четвертьфинале Плишкова сыграет либо с россиянкой Светланой Кузнецовой (7), либо со швейцаркой Тимей Бачински (12).
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