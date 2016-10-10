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Цонга победил Ф. Майера и встретится с Типсаревичем на турнире в Шанхае

Цонга победил Ф. Майера и встретится с Типсаревичем на турнире в Шанхае
Теннис / ATP 0

Француз Жо-Вильфрид Цонга (9) вышел во второй круг турнира в Шанхае, обыграв немца Флориана Майера со счётом 6:3, 6:2. 31-летний уроженец Ле-Мана 12 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Флориана 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Цонга поспорит с сербом Янко Типсаревичем.

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