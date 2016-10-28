Селиваненко: Кузнецова в этом сезоне вернулась в элиту мирового тенниса

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил выступление российских теннисисток на WTA Tour Finals в Сингапуре.

«Попадание наших девушек в полуфинал Итогового чемпионата WTA — это более чем приятно. Светлана Кузнецова уже давно играет на высоком уровне, но для неё это достижение является одним из знаковых. Она уже в четвёрке Итогового турнира. Это очень качественный финиш года. Да и в целом для неё этот сезон — сезон возвращения в элиту мирового тенниса.

Что касается Кати Макаровой и Лены Весниной, то по своей игре они могут претендовать на высокие результаты. Да, так сложилось, что девочки на Кубке Кремля уступили довольно перспективной паре, но сезон у всех теннисистов длинный, поэтому играть ровно на протяжении всего года не способен никто. У каждого спортсмена есть пики формы, которые приходятся на тот или иной период времени. Нельзя выигрывать всё подряд.

Мы всегда рассчитываем на положительный результат, но это спорт. На твоей стороне должна быть ещё и удача. В принципе и Света, и девочки имеют всё, чтобы претендовать на победу в любом матче», — сказал Селиваненко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.