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Хэггерти: рады, что можем отметить вклад теннисисток в развитие нашего спорта

Хэггерти: рады, что можем отметить вклад теннисисток в развитие нашего спорта
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Президент Международной федерации тенниса Дэвид Хэггерти прокомментировал учреждение награды за преданность в Кубке Федерации.

«Мы очень рады, что имеем возможность признать и отметить преданность теннисисток за более чем полувековую историю Кубка Федерации. Надеемся, что эта награда станет достойным знаком благодарности за их вклад в развитие тенниса во всём мире», — приводит слова Хэггерти официальный сайт Кубка Федерации.

Первыми обладательницами премии за преданность в Кубке Федерации станут француженки Натали Тозья, Гэйл Бенедетти, выступавшая до получения французского гражданства за Австралию, Мэри Пирс и Франсуаза Дюрр, а также чешка Петра Квитова.

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