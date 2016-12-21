Кадерка: Квитова — молодая девушка, я переживаю за её душевное состояние

Президент федерации тенниса Чехиипрокомментировал инцидент с нападением неизвестного на двукратную победительницу Уимблдона. Нападавший ударил Петру ножом, повредив связки и сухожилия левой руки. Злоумышленник скрылся, забрав с собой около 5 тыс. чешских крон.«Я расцениваю это нападение как чистое сумасшествие. К сожалению, мы живём в странное время. Я держу пальцы скрещёнными за Петру. Думаю, она пережила сильный шок. Она стала жертвой преступления, вовсе не связанного со спортом. Это ещё одно доказательство того, что нужно разрешить свободное владение оружием, чтобы люди могли защитить себя.Петра — молодая девушка, я переживаю за её душевное состояние. Мы не должны спекулировать на этой теме. Нужно оставить её в покое, но если потребуется помощь, то мы с радостью её окажем», — цитирует Кадерку Denik.