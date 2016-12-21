Призовой фонд Australian Open 2017 составит $ 36,2 млн

Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии 2017 года составит 50 млн австралийских долларов (36,2 млн долларов США), сообщает официальный сайт соревнований. Первый турнир «Большого шлема» 2017 года пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января.
По сравнению с 2016 годом общий призовой фонд вырос на 14%. Победители Открытого чемпионата Австралии в мужском и женском одиночных разрядах получат по $ 2,68 млн, финалисты — по $ 1,34 млн.
Игроки, уступившие в первом круге Australian Open 2017 года, получат по $ 36 тыс.