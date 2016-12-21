Надаль: в этом сезоне я больше мучился, чем наслаждался игрой

14-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанецрассказал о настрое на следующий сезон и о своих главных задачах. Уроженец Манакора, не выходивший на корт с 12 октября, вернётся на выставочном турнире в Абу-Даби в конце декабря.«В этом сезоне я больше мучился, чем наслаждался игрой. Сейчас я много работаю, чтобы успешно начать 2017 год. Будет нелегко, так как я не участвовал в турнирах уже несколько месяцев. Я хочу вновь вступать успешно и иметь шансы на победу в турнирах, которые мотивируют меня», — сказал Надаль в эфире радиостанции El Larguero.