Макарова: в Москве у меня игра не получается, надеюсь, в Питере сложится удачно

Олимпийская чемпионка россиянка Екатерина Макарова поделилась ожиданиями от турнира St. Petersburg Ladies Trophy-2017, который пройдёт в Санкт-Петербурге на харде с 30 января по 5 февраля.
«Я люблю играть в России. Кроме Москвы. Вернее, я очень люблю играть в Москве, но у меня там совсем не получается. Видимо, из-за того, что я очень переживаю, мне хочется порадовать зрителей, ведь я коренная москвичка. Но никак не получается. В других городах России получше. Надеюсь, что в Петербурге всё сложится удачно. Первый раз буду там играть. Мне интересно побывать в Петербурге», — сказала Макарова в интервью телевидению ОКР.