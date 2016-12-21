Веснина: в Петербурге хочется показать красивый теннис и порадовать болельщиков

Олимпийская чемпионка Игр-2016 в парном разряде россиянка Елена Веснина поделилась ожиданиями от турнира St. Petersburg Ladies Trophy-2017, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 30 января по 5 февраля.
«Хороший турнир, от которого у меня очень приятные впечатления. Петербург — великолепный город с великой историей. Мне будет приятно вернуться. Дома всегда хочется сыграть как можно лучше, порадовать своих болельщиков, показать красивый теннис. Посмотрим, как получится, ведь турнир сразу после Australian Open, а температура в Мельбурне плюс 35. Температурные перепады могут сказаться на результатах, но постараюсь акклиматизироваться побыстрее», — сказала Веснина в интервью телевидению ОКР.