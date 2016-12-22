Грот получил от организаторов «уайлд кард» на Australian Open – 2017

Обладатель мирового рекорда в скорости подачи, австралийский теннисистполучил от организаторов Australian Open – 2017 «уайлд кард» для участия в первом в сезоне турнире «Большого шлема».«Я очень рад! И благодарен за то, что благодаря «уайлд кард» смогу выступить на Australian Open – 2017. Это мой любимый турнир, на котором я всегда любил играть перед огромным числом родственников, друзей и поддерживающих меня болельщиков», — приводит слова Грота официальный сайт турнира.Организаторы турнира надеются, что в 2017 году Грот, год назад перенесший сложную операцию, вернётся к своей лучшей форме.