Врач — о травме Квитовой: выполнять форхенды и бэкхенды с такой травмой трудно

Хирург Майкл Кесслер, который заведует отделением травм конечностей в больнице Вашингтона, высказал своё мнение о повреждениях чешской теннисистки Петры Квитовой. Напомним, Квитова подверглась нападению вооружённого преступника в собственном доме утром 20 декабря. Нападавший ударил Петру ножом, повредив связки и сухожилия её левой руки. Квитова перенесла операцию, после которой будет восстанавливаться около шести месяцев.
«Выполнять форхенды и бэкхенды с травмой сухожилия очень трудно. Кроме того, в теннисе мы говорим о таком понятии, как чувство мяча. Оно необходимо для укороченных или других тонких ударов. Теннисная ракетка — это удлинение руки. Если игрок не чувствует той отдачи от кончиков пальцев, которая была раньше, то управлять ракеткой может быть очень непросто», — приводит слова Кесслера New York Times.