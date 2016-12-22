WTA создала благотворительную организацию WTA Charities

WTA объявила о создании благотворительной организации WTA Charities. В её совет директоров вошли глава WTA Стив Саймон, а также Дианна Хэйес, Боб Моран, Ян Содерстрём, Пэм Шрайвер, Трэйси Остин и Дженнифер Каприати.
«Я очень рад объявить о создании WTA Charities. WTA уже многие годы связана с благотворительной деятельностью, но теперь мы создали специальный отдел, который будет непосредственно ею заниматься. Мы будем поддерживать благотворительные проекты игроков и их объединений, а также другие начинания наших партнёров», — цитирует Саймона официальный сайт тура.