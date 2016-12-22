По информации The Times, на ряде крупных турниров ATP в 2016 году не проводился допинг-контроль. В частности, одним из таких турниров стал «Мастерс» в Шанхае. При этом отмечается, что на соревнованиях есть всё необходимое оборудование и помещения, но они не были использованы.
Один из теннисистов топ-50 рассказал, что за год прошёл допинг-контроль всего восемь раз, хотя сыграл на более чем 20 турнирах и провёл 65 матчей.
По словам директора научного отдела ITF Стюарта Миллера, ВАДА не настаивает на проведении допинг-контроля на каждом турнире.