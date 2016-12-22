Пресс-служба: Квитова готова делать всё, чтобы вновь играть на высшем уровне

Представитель пресс-службы двукратной победительницы Уимблдона чешкирассказал о ходе восстановления теннисистки после операции. 20 декабря Петра стала жертвой нападения в своём доме в Простеёве, получив ножевое ранение. Нападавший ударил Петру ножом, повредив связки и сухожилия левой руки. Злоумышленник скрылся, забрав с собой около 5 тыс. чешских крон.«Петре предписан постельный режим в течение 14 дней. Через 6-8 недель она приступит к постепенной реабилитации после операции. Если процесс пойдёт хорошо, то через три месяца Петра сможет взять в руки ракетку. Как уже сообщалось, лучший вариант — это возвращение на корт через шесть месяцев.Сейчас ещё слишком рано уточнять, когда точно она сможет принимать участие в соревнованиях, но Петра готова делать всё, чтобы вновь играть на высшем уровне. Она осталась довольна прошедшей операцией и находится в отличном расположении духа», — цитирует представителя пресс-службы Квитовой официальный сайт тура.