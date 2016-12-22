Маррей: нужно быть готовым к тому, что в 2017-м не всё будет идеально

Энди Маррей, ставший первым спортсменом в истории, трижды получившим награду «Лучший спортсмен года в Великобритании» от BBC, признался, что понимает, насколько непростым для него будет следующий год. Уроженец Данблейна завершил сезон на первой строчке рейтинга ATP.
«Мне нужно быть готовым к тому, что в следующем году не всё может сложиться идеально. Я понимаю, что удержаться на вершине будет нелегко. Но я не принимаю своё лидерство как должное. Уверен, что Новак постарается вернуться на первую строчку, но мне потребовалось так много времени, чтобы занять её, что хочется остаться на ней как можно дольше», — цитирует Маррея BBC.