Стало известно расписание выступлений Маррея в 2017 году

Официальный сайт Энди Маррея опубликовал расписание выступлений первой ракетки мира в 2017 году. Уроженец Данблейна откроет сезон на турнире в Дохе, который стартует 2 января.
Расписание выступлений Энди Маррея в 2017 году
2-7 января — Доха.
10-29 января — Открытый чемпионат Австралии.
27 февраля — 4 марта — Дубай.
10-19 марта — Индиан-Уэллс.
24 марта — 2 апреля — Майами.
15-23 апреля — Монте-Карло.
8-14 мая — Мадрид.
15-21 мая — Рим.
29 мая — 11 июня — «Ролан Гаррос».
19-25 июня — Лондон.
3-16 июля — Уимблдон.
7-13 августа — Торонто.
14-20 августа — Цинциннати.
28 августа — 10 сентября — US Open.
9-15 октября — Шанхай.
30 октября — 5 ноября — Париж.