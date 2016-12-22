Хирург: думаю, что Квитова сможет вернуться на высокий уровень

Хирург, прооперировавший двукратную победительницу Уимблдона чешку, дал прогноз относительно срока её восстановления.«Предположительно Петра не сможет играть в теннис в течение полугода. Мы сделаем всё, чтобы она приступила к занятиям как можно раньше, но это очень сложная травма. Мы будем действовать осторожно и медленно. Но всё-таки я думаю, что она вновь сможет играть на высоком уровне», — приводит слова Кербла Tennis World.11-я ракетка мира получила травмы пальцев левой руки в результате ограбления её дома 20 декабря. Злоумышленник ранил её, забрал 5 тыс. чешских крон и скрылся.