Мари Пирс будет ассистентом Ноа в Кубке Федерации

Четырёхкратная победительница турниров серии «Большого шлема» француженкабудет работать в качестве ассистента капитана сборной Франции в Кубке Федерации«Я очень рада и польщена выбором Янника. Я буду выполнять ту роль, которую выполняет Седрик Пьолин в Кубке Дэвиса. Я буду вместе с Ноа присутствовать на больших турнирах и наблюдать за французскими теннисистками. Надеюсь, мы сможем помочь теннисисткам за счёт богатого собственного опыта», — приводит слова Пирс официальный сайт Федерации тенниса Франции.