Летьен: представители Tennis Integrity Unit общались со мной, как с преступником

Француз, дисквалифицированный на семь месяцев за ставки на теннисные матчи, рассказал о подробностях допроса сотрудниками Tennis Integrity Unit — организации, борющейся с договорными матчами и коррупцией в теннисе.«Наш разговор длился 90 минут и всё это время записывался. Со мной общались, как с преступником, и я понял, что совершил преступление. Они задавали мне кучу вопросов: была ли у меня вторая сим-карта, использовал ли я специальное приложение и так далее. Процедура была длительной, навязчивой и страшной», — приводит слова Летьена L'Equipe.