Экс-тренер Штруффа требует € 170 тыс. за досрочное расторжение контракта

Юте Штракерйян, бывший тренер 63-й ракетки мира Яна-Леннарда Штруффа, подала в суд на своего экс-подопечного за досрочное расторжение контракта, сообщает Soester Anzeiger. Бывшая теннисистка WТА работала с Яном-Леннардом в течение 20 лет, а их последнее соглашение было заключено в 2012 году сроком на 4 года. Однако Штруфф в 2015 году разорвал сотрудничество и начал тренироваться под руководством Карстена Ариенса.
Тренер требует от игрока компенсацию в размере € 170 тыс., а также определённый процент от всех доходов Штруффа до 2022 года. Спортсмен предлагает ей € 300 тыс. единовременно. Если стороны не придут к согласию в течение восьми недель, то дело будет рассмотрено в суде.