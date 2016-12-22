Агостини: мечтаю, чтобы в Кане выступили Федерер и Вавринка

Директор выставочного турнира в Канерассказал о планах по развитию соревнований.«Думаю, мы входим в хорошую фазу развития соревнований. В этом году у нас выступали Роберто Баутиста-Агут, Жо-Вильфрид Цонга, Ришар Гаске и Бенуа Пэр. На них пришли посмотреть в общей сложности 15 тыс. зрителей. В планах у нас женский и парный турниры, а также, как и любые организаторы выставочных соревнований, мы мечтаем о выступлении Роджера Федерера и Станисласа Вавринки», — приводит слова Агостини Tennis Actu.