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Федерер: теперь всё время думаю, что надеть, какую обувь подобрать

23 декабря 2016, пятница. 00:23. Теннис
17-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер во время трансляции в сети Periscope прокомментировал победу в голосовании за звание самого стильного мужчины 2016 года по версии журнала GQ, а также признался, что не сможет одолеть испанца Рафаэля Надаля в армрестлинге.

«Теперь я ощущаю огромное давление. Всё время думаю, что надеть, какую обувь подобрать. Лучше с бейсболкой или без неё?

Могу ли я победить Рафу в армрестлинге? Вы серьёзно? У меня нет ни одного шанса. Вряд ли я мог бы одолеть здесь хоть кого-то. Если я хорошо во что-то играю, то в «камень-ножницы-бумага», — рассказал Федерер.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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