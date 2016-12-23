Федерер: теперь всё время думаю, что надеть, какую обувь подобрать

17-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарецво время трансляции в сети Periscope прокомментировалза звание самого стильного мужчины 2016 года по версии журнала GQ, а также признался, что не сможет одолеть испанца Рафаэля Надаля в армрестлинге.«Теперь я ощущаю огромное давление. Всё время думаю, что надеть, какую обувь подобрать. Лучше с бейсболкой или без неё?Могу ли я победить Рафу в армрестлинге? Вы серьёзно? У меня нет ни одного шанса. Вряд ли я мог бы одолеть здесь хоть кого-то. Если я хорошо во что-то играю, то в «камень-ножницы-бумага», — рассказал Федерер.